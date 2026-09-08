El Gobierno aumentó las becas para atletas y entrenadores: cuánto cobran ahora

El Gobierno aumentó un 8% las becas deportivas para atletas, entrenadores y otros integrantes del sistema nacional de apoyo al alto rendimiento. La actualización rige desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 139/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema establece distintos montos según la categoría, la disciplina y los resultados deportivos alcanzados por cada beneficiario.

Las becas incluyen a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y beneficiarios vinculados con los Juegos Deportivos Nacionales Evita. Foto: @enardinfo

Además de los atletas, las becas incluyen a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y beneficiarios vinculados con los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

La resolución también establece montos específicos para deportistas jóvenes que forman parte de procesos de proyección internacional.

Para atletas de 22 y 23 años, la categoría de proyección suramericana fija una beca mensual de $408.240 para determinados deportistas de disciplinas individuales y de $291.600 para quienes integren equipos, de acuerdo con las condiciones previstas.

Para los atletas de 16 a 21 años, en tanto, existe la categoría de proyección suramericana juvenil. En este caso, los montos son de $326.592 mensuales para deportes individuales y $233.280 para deportes de conjunto.

Para acceder a estas becas, los deportistas deben cumplir con los requisitos deportivos y, en el caso de la categoría juvenil, acreditar sus estudios secundarios.

Cuánto reciben los beneficiarios de los Juegos Evita

El nuevo esquema también contempla una beca específica para los Juegos Deportivos Nacionales Evita, con un monto mensual de $300.000.

El beneficio está destinado a determinados atletas de disciplinas de tiempo y marca que hayan obtenido la medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita y cumplan con los requisitos establecidos en la resolución.

La beca tendrá vigencia hasta la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita, con un límite máximo de 12 meses. Para mantenerla, los deportistas deberán continuar participando en competencias federativas y estar inscriptos en los sistemas correspondientes a su disciplina.

Por qué aumentaron las becas deportivas

Según los fundamentos de la resolución, la actualización tiene en cuenta la evolución de los costos asociados con la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales.

El nuevo ciclo olímpico tiene como principal objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el esquema contempla también el período de preparación para distintas competencias internacionales.

Entre los eventos mencionados figuran los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Suramericanos de Playa 2027.

El documento señala que estos procesos requieren recursos para afrontar gastos de entrenamiento, concentraciones, giras y participación en torneos, incluidos aquellos que permiten sumar puntos para los rankings internacionales.

La resolución también aprobó la nómina de beneficiarios correspondiente a septiembre, con las altas y bajas respecto del listado vigente durante agosto. El pago correspondiente a este mes fue autorizado por un monto total superior a $525,7 millones.