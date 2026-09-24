El mendocino Agustín Pinti abrió la posta y Argentina protagonizó una remontada de oro en Santa Fe

El mendocino Agustín Pinti , representante del Atletismo Muni Maipú, se consagró campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al integrar el equipo argentino que ganó la medalla de oro en la posta 4x400 metros mixta.

Pinti fue el encargado de abrir el relevo nacional y afrontó una exigente primera vuelta ante rivales de gran nivel. El mendocino entregó la posta en la sexta posición, pero Argentina protagonizó una notable remontada en los tramos siguientes hasta quedarse con el primer lugar.

La posta argentina, integrada además por María Florencia Lamboglia, Elian Larregina y Megan Powell, completó la prueba en 3:16.93 y estableció un nuevo récord de campeonato . La marca superó por más de cinco segundos el registro que había conseguido Brasil en la edición de 2022.

Luego de la primera participación de Pinti, el equipo nacional fue recuperando posiciones en los siguientes relevos hasta alcanzar el liderazgo en la definición. El resultado le permitió a Argentina quedarse con una nueva medalla dorada en el atletismo de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe.

Para Pinti, el título significó además otro reconocimiento a su trayectoria dentro del atletismo . El representante de Maipú fue el encargado de iniciar una posta que terminó con Argentina en lo más alto y con una nueva marca para el campeonato.

El mendocino Agustín Pinti, campeón con Argentina tras una gran remontada en los Juegos Suramericanos.

El equipo compartió la competencia con Megan Powell, atleta estadounidense nacionalizada argentina, además de Lamboglia y Larregina, quienes completaron los restantes tramos de la prueba.

El reconocimiento del Atletismo Muni Maipú

Desde Atletismo Muni Maipú celebraron el logro de su representante a través de una publicación en redes sociales. "Agustín Campeón Suramericano", expresaron junto a una imagen del atleta con la medalla dorada.

La institución también destacó el desempeño colectivo y el nuevo registro conseguido por el equipo argentino: "Nuestro atleta Agustín, se consagró campeón sudamericano en la posta 4x400 mixta junto con un tremendo equipazo: Flor Lamboglia, Megan Powell y Elian Larregina con nuevo récord argentino y de campeonato".

Además, desde el club resaltaron el recorrido deportivo del mendocino y su vínculo con la institución. "Ejemplo de esfuerzo y perseverancia, nuestro atleta y profe nos demuestra que con trabajo cualquier sueño es posible", señalaron.