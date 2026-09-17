Los detalles de la propuesta para tener estacionamiento gratis en el centro mendocino

El comercio mendocino atraviesa un escenario complicado, con caída del consumo y una presencia cada vez más visible de locales vacíos en el centro. En los primeros meses de 2026, las ventas minoristas pyme acumularon una baja interanual del 3,1% , mientras en la Ciudad se multiplicaron las persianas bajas.

En ese contexto, apareció una propuesta que pone el foco en uno de los costos que enfrentan quienes llegan al microcentro en auto: un concejal de la Ciudad de Mendoza presentó un proyecto para que el estacionamiento medido sea gratuito durante 180 días. La iniciativa busca facilitar el acceso, mantener la rotación de vehículos y evaluar si quitar ese gasto puede generar mayor movimiento comercial.

El proyecto fue presentado por el concejal Ricardo García y propone llevar a $0 la tarifa del estacionamiento medido durante 180 días en el microcentro . La gratuidad no implicaría que los vehículos puedan permanecer sin límite: se mantendría un máximo de dos horas en un mismo sector.

El estacionamiento medido podría dejar de cobrarse durante 180 días si avanza una propuesta presentada en el Concejo de la Ciudad.

La idea es aprovechar el sistema de registración y control que ya funciona en la Ciudad, pero sin cobrarle al conductor durante el período de prueba. De esta manera, el municipio seguiría teniendo herramientas para controlar cuánto tiempo permanece cada vehículo y favorecer que los espacios disponibles roten.

“El centro no puede cobrar entrada. Hoy un comercio del microcentro compite con las compras por internet y con centros comerciales que ofrecen otras facilidades para llegar y estacionar. Si queremos que la gente vuelva a elegir el centro , tenemos que empezar por hacerle más fácil venir”, sostuvo García.

El antecedente de la tarifa promocional

El proyecto toma como antecedente el descuento del 50% aplicado por la Ciudad al estacionamiento digital durante la siesta. Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La propuesta llega después de otra decisión tomada por la Municipalidad. Desde el 1 de agosto, la Ciudad implementó el programa “Siesta Digital”, que redujo durante tres meses un 50% el precio del estacionamiento medido digital entre las 13 y las 16, de lunes a viernes, con el objetivo declarado de incentivar la actividad comercial en una franja de menor demanda.

Con ese esquema, el valor del estacionamiento digital quedó en $250 por cada 30 minutos durante esas tres horas, frente a una tarifa general de $500. El beneficio alcanzó sectores de Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano entre Juan B. Justo y Pedro Molina, Sarmiento entre Belgrano y Chile y Tiburcio Benegas entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva.

García plantea ahora avanzar un paso más y transformar esa reducción temporal en una experiencia de gratuidad. “Si la Municipalidad ya reconoce que bajar el costo del estacionamiento puede ayudar al comercio, proponemos dar un paso más: durante seis meses eliminemos esa barrera y midamos los resultados”, señaló el concejal.

Medir el impacto

La propuesta mantiene el control de los vehículos y limita a dos horas la permanencia en un mismo sector durante el período gratuito. Marcos Garcia/MDZ

La iniciativa no plantea solamente quitar el cobro. Según sus fundamentos, durante los 180 días deberían seguirse indicadores como la circulación y rotación de vehículos, la cantidad de personas que llegan al microcentro y la evolución de la actividad comercial.

El proyecto también contempla al personal que actualmente trabaja en el estacionamiento medido. La propuesta sostiene que conservaría sus funciones y que el municipio podría orientar parte de sus tareas al control del tiempo de permanencia, el ordenamiento, la fiscalización y la asistencia a los conductores.

Actualmente, el sistema municipal permite registrar los vehículos y controlar su permanencia mediante herramientas digitales, mientras inspectores, controladores y supervisores realizan la fiscalización en la vía pública. La iniciativa busca utilizar esa estructura durante el período gratuito para mantener el orden sin trasladar el costo al usuario.

Una discusión sobre cómo recuperar el centro

Julieta Caballero - MDZ

El planteo aparece en un momento en el que los cambios en los hábitos de consumo también modificaron la relación de los mendocinos con el microcentro. Las compras online y el crecimiento de otros polos comerciales forman parte de los argumentos utilizados por el concejal para explicar por qué propone revisar las condiciones de acceso al centro.

La postal de locales vacíos también se hizo más frecuente durante 2026. En agosto, por ejemplo, otro comercio de la Ciudad cerró sus puertas y se sumó a una serie de cierres registrados en distintas calles del microcentro.

La propuesta de García busca que la gratuidad funcione como una prueba concreta y acotada en el tiempo. Al terminar los 180 días, el municipio debería contar con los datos necesarios para determinar qué ocurrió con la circulación, el estacionamiento y la actividad comercial durante el período.