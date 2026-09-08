Qué pasará con el Centro de Documentación Rápida del Híper Libertad tras la venta

El Gobierno de Mendoza confirmó la continuidad de un Centro de Documentación Rápida dependiente del Registro Civil en el centro comercial Libertad . La medida se oficializó en medio del cambio de dueños del hipermercado ubicado en Godoy Cruz que pasó a manos del Grupo Benedetti .

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 1036, firmado el 26 de mayo pasado, a través del cual el gobernador Alfredo Cornejo aceptó un comodato con la empresa Libertad SA para continuar utilizando un inmueble del centro comercial ubicado en la calle Joaquín V. González de Godoy Cruz.

El comodato se cerró entre el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y los apoderados de la firma Libertad SA, Fernando Monedero y Juan Pablo Lamberghini Nicklison .

El acuerdo original para instalar un Centro de Documentación Rápida en ese sitio tenía como plazo de vencimiento el 30 de abril de 2026, pero el Gobierno provincial acordó la continuidad de las oficinas dependientes del Registro Civil.

“Es positivo seguir en el inmueble debido a que cuenta con la comodidad y estructura para el funcionamiento de una Oficina del Registro Civil”, expresa el decreto publicado este martes.

En tanto, la norma determina que el gasto que demande la operación será atendido por el Área Contable del Registro del Estado Civil y capacidad de las Personas, con fondos del Presupuesto 2026 de esa dependencia.

Esta confirmación se produce en medio del proceso de venta del hipermercado Libertad. Días atrás se supo que Grupo Benedetti es su nuevo dueño y que ya está trabajando en la puesta a punto para la reapertura del local.