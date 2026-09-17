Canción de amor a ciertos quebrantos inesperados en las cárceles

Se dan en las cárceles ciertas escenas que conmueven como una canción de amor y sobreviven durante un rato al duro encierro.

Hay algunas cosas bonitas en las cárceles que no son bonitas ni hay intención de que lo sean. Una de las más bonitas es el sol de las siestas de invierno. Entonces, los presos suelen salir de sus oscuros calabozos como zombis con resaca de tristeza y caminan hasta el patio, donde hay sol, algún lugar donde sentarse y alguien que acerque un mate. Por protección, los párpados caen y ese calor en los pómulos se siente como la caricia de una madre. Por unos segundos, arde la vida y el infierno se vuelve encantador.

Hay incluso más belleza para delatar, porque las cárceles están llenas de pájaros: palomas torcazas, palomas caseras, gorriones, chimangos, algunas calandrias y chingolos atorrantes con sus cortes punk.

No hay cárcel sin abundancia de pájaros. ¿Por qué será? ¿Es un acto de crueldad o uno de amor de la naturaleza? Las aves vienen por las migajas. Ignoran que detrás de cada migaja hay un condenado sembrándola para propiciar la visita. Así se formaliza el trato: los pájaros bajan hasta los patios de los pabellones a comer y, a cambio, dejan sus cantos y el aura de su inocencia. Es una justa transacción: los plumíferos se alimentan y las personas privadas de libertad olvidan por un rato que son deudores pagando con encierro sus errores.

No sólo pájaros hay en las cárceles, las aves rapaces también se acercan. Foto Ulises Naranjo Ulises Naranjo / MDZ Horas después, con la calma nocturna, el trato se transforma en pacto a través de un intercambio más profundo: el penoso ajetreo existencial de mantenerse con vida deja paso a los sueños, esos territorios donde el encierro y la libertad pasan a segundo plano.

Supongamos, entonces, que sueñan los condenados que son niños con alas y así recuperan la pureza. Sueñan los cautivos que son pájaros y que, como Ícaro, se remontan por sobre los muros hasta morir en el mar. Supongamos también que, al mismo tiempo, en sus nidos, los pájaros sueñan que son reclusos con tatuajes tumberos, cicatrices, dientes con caries, zapatillas flamantes, como de astronauta, recuerdos tortuosos, rosarios de plástico en el cuello, camisetas de fútbol y congojas tejidas en cámara lenta, al crochet.