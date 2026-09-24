Orgullo mendocino: Lucas Mesa ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos
El jinete mendocino fue parte de una destacada actuación del equipo argentino de salto ecuestre en Rosario.
El mendocino Lucas Mesa consiguió la medalla de plata en salto ecuestre por equipos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, como integrante del seleccionado argentino que terminó en el segundo puesto de una exigente competencia disputada en el Jockey Club de Rosario.
La definición se desarrolló sobre obstáculos de 1,50 metros de altura y reunió a los mejores exponentes de la disciplina a nivel continental. El equipo argentino estuvo conformado por Lucas Mesa, Manuel Chechic, Damián Ancic y Tomás Galilea.
La escuadra nacional completó las dos rondas con un acumulado de 22,10 faltas, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata. Brasil obtuvo el oro con 17,74 faltas, mientras que Chile terminó tercero con 33,40 y se quedó con el bronce.
La actuación de Lucas Mesa que aportó a la medalla
Mesa tuvo una participación destacada en la segunda ronda, cuando completó un recorrido sin faltas y dentro del tiempo reglamentario. Su actuación fue parte de una jornada en la que Argentina logró mantenerse entre los principales equipos de la competencia.
El mendocino compartió la formación con Damián Ancic, Tomás Galilea y Manuel Chechic. Ancic tuvo además dos recorridos perfectos sin penalizaciones durante las dos mangas, mientras que Galilea completó una segunda ronda sin faltas.
Chechic, por su parte, aportó regularidad al conjunto argentino. En la segunda ronda individual terminó en el puesto 17, con ocho penalizaciones de salto y un tiempo de 75,39 segundos.
Argentina también quedó bien posicionada en la competencia individual
La jornada también dejó resultados destacados de cara a la definición individual del salto ecuestre. En la segunda ronda clasificatoria, Lucas Mesa, Damián Ancic y Tomás Galilea completaron sus respectivos recorridos sin faltas y dentro del tiempo reglamentario, por lo que quedaron bien posicionados para la siguiente instancia.
La delegación argentina también contó con Matías Albarracín, quien estaba inscripto con Pegasus Carnaval du Rio, aunque finalmente no participó de la prueba.
Para Mesa, la medalla representa un nuevo logro dentro de una competencia continental y, además, un resultado destacado para el deporte mendocino. El jinete fue parte del equipo que consiguió sostener a Argentina en la lucha por el podio y terminó con una actuación sin penalizaciones en una de las rondas decisivas.