Orgullo mendocino: Lucas Mesa ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

El jinete mendocino fue parte de una destacada actuación del equipo argentino de salto ecuestre en Rosario.

Lucas Mesa fue parte del equipo argentino que consiguió la medalla de plata en salto ecuestre por equipos.

El mendocino Lucas Mesa consiguió la medalla de plata en salto ecuestre por equipos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, como integrante del seleccionado argentino que terminó en el segundo puesto de una exigente competencia disputada en el Jockey Club de Rosario.

La definición se desarrolló sobre obstáculos de 1,50 metros de altura y reunió a los mejores exponentes de la disciplina a nivel continental. El equipo argentino estuvo conformado por Lucas Mesa, Manuel Chechic, Damián Ancic y Tomás Galilea.

La escuadra nacional completó las dos rondas con un acumulado de 22,10 faltas, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata. Brasil obtuvo el oro con 17,74 faltas, mientras que Chile terminó tercero con 33,40 y se quedó con el bronce.

Tras conquistar la medalla plateada, Lucas Mesa le agradeció a Iceman, su caballo. Instagram @lucas.mesa1 La actuación de Lucas Mesa que aportó a la medalla Mesa tuvo una participación destacada en la segunda ronda, cuando completó un recorrido sin faltas y dentro del tiempo reglamentario. Su actuación fue parte de una jornada en la que Argentina logró mantenerse entre los principales equipos de la competencia.

El mendocino compartió la formación con Damián Ancic, Tomás Galilea y Manuel Chechic. Ancic tuvo además dos recorridos perfectos sin penalizaciones durante las dos mangas, mientras que Galilea completó una segunda ronda sin faltas.