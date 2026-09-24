Tras haber confesado que tuvo pensamientos suicidas, Luciano De Cecco reveló qué hizo con las pastillas que compró

Luciano De Cecco se convirtió en un sinónimo de la Selección Argentina de Vóley y del deporte nacional de alto rendimiento. Pero dos años atrás dio la nota no por algo que hizo dentro de una cancha, sino por haber confesado abiertamente que sufrió depresión y que incluso llegó a tener pensamientos suicidas.

Fue a mediados de 2024 en una entrevista que le concedió a Juan Pablo Varsky para Clank!. En la misma, reveló que se había comprado unas pastillas "por si acaso" y que todavía las tenía consigo. "Me hacen dar cuenta de cuánto valor tiene la vida. Me hacen tratar de dar cuenta de que donde yo estuve, ya no quiero volver a estar", explicó en su momento. Aunque prometió en la misma nota que las iba a tirar.

Luciano De Cecco habló a dos años de revelar que había sufrido depresión Clank! / TyC Sports Este miércoles, a casi dos años y medio de aquella fuerte confesión, el histórico capitán del seleccionado argentino de vóley aseguró que cumplió con su promesa: "Las pastillas las tiré en la mudanza del anteaño pasado. Pero sin querer, no las encontré después cuando las fui a buscar. Porque las había dejado como motivación para acordarme de dónde venía y para nunca volver a ese lugar. Igual estaban encintadas y tenían la palabra 'no'. En la mudanza se me perdieron", contó en diálogo con Pablo Lamédica para La Noche de TyC Sports.

"Durante años, tuve una cinta en el cajón que decía 'no'. Entonces, cuando abría el cajón, donde generalmente pongo el teléfono cuando me voy a dormir, levantaba el teléfono y decía 'no'. Y eso me lo recordaba. Después ya pasó", se explayó al respecto Cachete.

Por otro lado, destacó la importancia de haber sacado a la luz los momentos más oscuros de su vida: "Tuve un montón de mensajes por redes sociales. De allegados que me escucharon y se sintieron identificados, que los salvé, y cosas así un montón", remarcó De Cecco. Y sentenció: "Me dio ganas de poder contarlo más asiduamente cuando me preguntaban. Antes tiraba algunas cositas, ahora cuento más. No solo me pasó a mí, sino que les pasa a un montón de deportistas".