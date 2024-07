La fuerte confesión de Luciano de Cecco: "Tuve pensamientos suicidas, llegué a tocar el punto más bajo"

Luciano de Cecco, capitán de la Selección argentina de vóley, consiguió recientemente la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde defenderá el Bronce obtenido en Tokio 2020. A la espera de la cita olímpica, realizó este lunes una entrevista con el periodista deportivo Juan Pablo Varsky en su canal Clank Media.

Durante la charla, tras hablar de distintos temas, Cachete aprovechó la oportunidad para recordar un momento muy sensible de su historia de vida. "Yo soy parte de los que no hablan de salud mental, pero invito a todos a que hablen. He tenido pensamientos suicidas", confesó. Y detalló: "Hasta me compré unas pastillas por si acaso. Llegué a tocar el punto más bajo".

Varsky, estupefacto ante semejante declaración, le repreguntó acerca de la obtención de las píldoras. "Las compré de inconsciente nomás. Están en el cajón de mi casa todavía, son dos pastillas", contó de Cecco. Y ante la consulta de por qué no las tiró, se explicó: "Están ahí, y no las voy a tocar. Bueno, ahora me mudé y las puse en una caja. Pero me las llevo (...) Me hacen dar cuenta de cuánto valor tiene la vida. Me hacen tratar de dar cuenta de que donde yo estuve, ya no quiero volver a estar".

"Pero las voy a tirar", se retractó, para llevar un poco de tranquilidad al asunto. "Eran solamente una excusa en ese momento para autoconvencerme de que tenía que seguir trabajando en mí mismo para no volver a estar como estuve antes. Pero no me va a volver a pasar. Estoy seguro".

Por último, Varsky lo interrogó acerca de si le había dicho algo al respecto a la familia. "(Mi mamá) lo sabe porque cuando vine a Italia se lo tuve que contar. No fui lo extremamente minucioso a la hora de contarle lo que me pasaba. Pero yo no la podía llamar a mi mamá para decirle 'Che, tengo pensamientos suicidad, vení', porque creo que se infarta antes de subir al avión", contó De Cecco. Y también explicó por qué no le dijo nada a su padre: "También creo que tuve un sentido de responsabilidad hacia mi viejo al no decírselo por esto; no puedo hacerle pasar un inferno más grande que el mío".

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude, llame: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) _ (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país). Su llamado es personal, confidencial y anónimo.