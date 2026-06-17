Ghana y Panamá abren su camino en el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Ghana y Panamá se enfrentarán este miércoles por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 . El encuentro se jugará en el Toronto Stadium y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que también integran Inglaterra y Croacia.

Tanto africanos como centroamericanos saben que sumar en el debut puede ser clave antes de afrontar los compromisos más exigentes del grupo. Por eso, el partido aparece como una oportunidad importante para tomar ventaja en la lucha por la clasificación.

Panamá llega con expectativas renovadas en su segunda participación mundialista, mientras que Ghana busca recuperar protagonismo internacional y volver a ser un equipo competitivo en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen afronta el torneo con una realidad diferente a la de Rusia 2018, cuando perdió sus tres encuentros en su primera experiencia mundialista.

Desde la llegada del entrenador español-danés en 2020, Panamá mostró una evolución sostenida, reflejada en buenos resultados regionales y en un crecimiento competitivo que alimenta la ilusión de conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.

Una de las principales figuras del conjunto centroamericano es Adalberto Carrasquilla, quien se recuperó favorablemente de molestias físicas y podría ser titular. También sobresalen el delantero Ismael Díaz y el experimentado mediocampista Aníbal Godoy.

Ghana apuesta a su experiencia internacional

Los Black Stars llegan al Mundial tras clasificarse como líderes de su grupo y con el objetivo de acercarse al nivel que los llevó a alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010. El seleccionado africano atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción del portugués Carlos Queiroz, quien asumió el cargo este año con la misión de reconstruir un equipo competitivo.

Sin embargo, Ghana tendrá una ausencia sensible: el mediocampista Thomas Partey no podrá participar del encuentro, una baja importante por su experiencia y liderazgo dentro del plantel.

La responsabilidad ofensiva recaerá en futbolistas como Antoine Semenyo e Iñaki Williams, dos de las principales referencias de ataque del conjunto africano.

Posibles formaciones

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Derrick Luckassen, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Salis Abdul Samed, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Derrick Luckassen, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Salis Abdul Samed, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz. Panamá: Luis Mejía; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla o Carlos Harvey, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

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