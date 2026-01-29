Franco Colapinto analizó el nuevo Alpine y anticipó un arranque prometedor: "Una era completamente nueva"

Franco Colapinto completó sus primeras pruebas con Alpine en el shakedown de pretemporada disputado en el Circuito de Barcelona -Catalunya y dejó un balance alentador sobre el inicio de la nueva etapa de la Fórmula 1 . Tras ponerse al volante del flamante A526, el argentino remarcó que la categoría atraviesa “una era completamente nueva de coches”, con modificaciones profundas que obligan a replantear estilos de conducción y procesos técnicos.

El piloto de 22 años formó parte de la sesión desarrollada bajo estrictas condiciones de confidencialidad, sin difusión oficial de tiempos. Aun así, logró ubicarse entre los más rápidos de la jornada , solo por detrás de George Russell, y sumó kilómetros valiosos que le permitieron avanzar en su adaptación al nuevo concepto técnico que propone Alpine .

En declaraciones a Sky Sports, Colapinto destacó la magnitud de los cambios introducidos en esta generación de monoplazas . “Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, expresó.

El argentino explicó que el foco inicial estuvo puesto en comprender los sistemas y en ajustar la puesta a punto general del auto. “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”, detalló.

Durante la semana, Colapinto completó 56 vueltas en su última jornada y recorrió 260 kilómetros, luego de haber girado 60 veces y acumulado 279 kilómetros en su debut. Su mejor registro fue de 1:19.150 . En ese contexto, subrayó la importancia de la confiabilidad: “Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista. Tenemos que ser fiables e intentar llevar lo más representativo”.

Sensaciones del A526

El nuevo Alpine dejó buenas impresiones en cuanto a potencia y respuesta. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tenés mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, describió.

También destacó las dimensiones más compactas de los autos y su impacto en la competencia. “Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”, sostuvo. Además, señaló que, si bien se percibe mayor velocidad en recta, en curvas hay menor agarre: “Deslizás más y tenés menos agarre. Y, en general, sos un poco más lento en la mayoría de las curvas”.

Optimismo en Alpine y próximos desafíos

Las pruebas en Barcelona sirvieron también para afinar procedimientos internos antes del inicio oficial del calendario. Pese a que los tiempos no fueron públicos, en Alpine valoraron el progreso tras resolver algunos inconvenientes iniciales. “Lo hemos arreglado todo y va como queremos. Así que, sí, todo va muy bien para nosotros por el momento”, aseguró Colapinto.

El argentino comparó este proceso con ciclos anteriores de la Fórmula 1 y destacó el margen de crecimiento que suele aparecer con el desarrollo. “¿Te acordás cuando llegó la última generación de coches? El primer año estaban muy lejos, y para el último año, creo que ganaron unos tres segundos en algunas pistas. Así que es normal. Es un proceso normal y sí, tienen buena pinta”.

alpine Franco Colapinto sumó vueltas clave con el A526 y alimentó el optimismo dentro de Alpine. Instagram @alpinef1team

Por último, dejó un mensaje alentador para los fanáticos. “Se ven los autos, lo que también es importante para los fanáticos. Creo que con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles será algo muy bueno de tener”.

Luego del shakedown en Barcelona, Colapinto volverá a subirse al Alpine en los ensayos de pretemporada en Baréin, previstos del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, donde continuará su preparación de cara al inicio de la temporada.