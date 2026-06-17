Francisco Cerúndolo avanzó en Queen's y le dedicó su triunfo a Messi con un mensaje especial

Después de una sólida victoria ante Brooksby, Cerúndolo sorprendió con un mensaje dedicado a Lionel Messi que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Francisco Cerúndolo atraviesa una gran semana en el ATP 500 de Queen’s y este miércoles dio un nuevo paso al meterse entre los ocho mejores del torneo. El argentino derrotó con autoridad al estadounidense Jenson Brooksby por 6-0 y 6-4 en apenas una hora y 24 minutos de juego, pero más allá del resultado hubo un detalle que se robó gran parte de la atención.

Una vez consumada la victoria, Cerúndolo se acercó a una de las cámaras de la transmisión y escribió una dedicatoria tan simple como contundente: “Messi” acompañado por el símbolo de infinito. El gesto fue una clara referencia a la actuación histórica que protagonizó Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde convirtió los tres goles en la victoria 3-0 sobre Argelia.

El guiño de Francisco Cerúndolo a Messi tras ganar en Queen's La firma de Francisco Cerúndolo tras su victoria en Queens @ESPNtenis La admiración no sorprendió. A días de cumplir 39 años, Messi volvió a maravillar al mundo con una actuación memorable que le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Cerúndolo, reconocido hincha de fútbol y seguidor de la Selección, quiso sumarse a la ola de elogios que recibió el capitán argentino desde distintos rincones del deporte.

Dentro de la cancha, el porteño también tuvo motivos de sobra para festejar. Sobre el césped del histórico Queen’s Club, mostró una de sus mejores versiones de la temporada y dominó de principio a fin a Brooksby. De hecho, llegó a ganar los primeros ocho games consecutivos del encuentro y prácticamente sentenció la historia antes de que su rival pudiera reaccionar.

El actual número 27 del mundo, que trabaja junto al chileno Nicolás Massú y al uruguayo Pablo Cuevas, alcanzó así los cuartos de final y se convirtió en apenas el cuarto argentino en lograrlo en Queen’s durante la Era Abierta, después de David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Además, sumó la 35ª presencia de su carrera entre los ocho mejores de un torneo ATP.