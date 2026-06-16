Francia tiene su estreno en el Mundial 2026 ante Senegal: hora, TV y streaming

Por la fecha 1, la Selección de Francia intentará demostrar por qué es candidata cuando se mida contra Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección de Francia, que es una de las grandes candidatas al título en el Mundial 2026, debutará esta tarde en el Grupo I cuando se enfrente con Senegal. El encuentro está programado para las 16, se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se podrá ver por Paramount+ y DSports. El árbitro será el australiano Alireza Faghani.

Así llegan Francia y Senegal al debut Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipedefrance/status/2066310079666643313?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/sDBu2Qd74U — Equipe de France (@equipedefrance) June 15, 2026 Les Bleus, que son dirigidos por Didier Deschamps, llegan a esta Copa del Mundo como una de las grande candidatas a consagrarse campeonas, gracias a la impresionante cantidad de estrellas con las que cuenta. Actualmente tienen entre sus filas al vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, además de Kylian Mbappé, que brilló en las dos ediciones anteriores que le tocó disputar (2018 y 2022) y además tiene la posibilidad de convertirse en el mayor goleador en la historia de esta competición. Como si esto fuera poco, también están Désiré Doué y Michael Olise, quienes atraviesan un excepcional momento.

En la actual edición, Francia irá en busca de su tercer título en un Mundial, luego de los conseguidos como local en 1998 y el de Rusia 2018. En la última Copa del Mundo, que se disputó en Qatar, cayeron por penales en una inolvidable final ante la Selección argentina.

Senegal, por su parte, disputará recién su cuarta edición. La mejor actuación para la selección que tiene como gran estrella al delantero Sadio Mané se dio en Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final. En dicha edición, el combinado africano sorprendió al mundo al derrotar en el partido inaugural justamente a Francia, que llegaba como campeón vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GaindeYi/status/2065957666178969994?s=20&partner=&hide_thread=false Photo officielle du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 pic.twitter.com/tSx2wsK3un — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 14, 2026 Fuente: NA