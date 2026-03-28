Fórmula 1: cómo funciona el espejo virtual y por qué su falla terminó en accidente

El choque entre Sergio Pérez y Alex Albon en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 no solo dejó daños en pista, sino también un caso llamativo sobre cómo la tecnología puede influir directamente en una maniobra.

El episodio se produjo en la última chicana, cuando el piloto mexicano avanzaba a ritmo lento en una simulación de carrera, mientras el Williams de Albon se acercaba con mayor velocidad en plena vuelta lanzada.

El impacto generó desperfectos en el auto de Checo, especialmente en la zona inferior, y obligó a su equipo a trabajar contrarreloj, lo que terminó afectando su actividad en la siguiente sesión.

Aunque en un primer momento la acción pudo parecer un error de cálculo, la investigación posterior reveló una situación más compleja . En Fórmula 1 , los pilotos dependen de tres fuentes para saber qué ocurre a su alrededor: los espejos físicos, la radio del equipo y un sistema digital incorporado en el volante.

Ese sistema, conocido como “espejo virtual”, muestra en tiempo real la diferencia con los autos cercanos y fue introducido para mejorar la percepción en momentos de tráfico intenso. Su utilidad es clave cuando hay grandes diferencias de velocidad entre monoplazas.

En el caso de Pérez, ese recurso no estaba operativo en ese momento. Además, el equipo no le advirtió por radio sobre la llegada de Albon, lo que lo dejó sin referencias claras para anticipar la maniobra.

Un malentendido sin sanción

Sin información visual ni comunicación desde boxes, el mexicano trazó la curva como si estuviera solo, mientras que Albon interpretó el espacio disponible como una oportunidad para adelantar por el interior.

Desde el equipo del mexicano señalaron que no dieron aviso porque creían que el Williams no intentaría la maniobra. Esa suposición terminó siendo determinante en el desenlace.