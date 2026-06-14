Fórmula 1: cinco historias que marcaron para siempre al GP de Barcelona

El Circuit de Barcelona-Catalunya recibe este domingo una nueva fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 . Mientras pilotos y equipos se preparan para una carrera que puede influir en distintas luchas del campeonato, el trazado español vuelve a ocupar un lugar central en el calendario de la categoría, más de tres décadas después de su incorporación al Mundial.

Por sus 4,657 kilómetros de extensión pasaron campeones del mundo, jóvenes promesas, triunfos históricos y derrotas difíciles de olvidar. A lo largo de 35 años, Barcelona ofreció capítulos que todavía permanecen en la memoria de los aficionados.

Antes de una nueva visita de la máxima categoría al circuito español, vale la pena recordar cinco momentos que ayudaron a construir el legado del Gran Premio de Barcelona .

Pocas escenas resultan tan dolorosas para un piloto como quedarse sin triunfo cuando la meta ya parece asegurada. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Mika Hakkinen en el Gran Premio de España de 2001.

El finlandés lideraba con comodidad y comenzó la última vuelta con una ventaja superior a los 40 segundos sobre Michael Schumacher. Todo indicaba que conseguiría su primera victoria de aquella temporada, pero una falla hidráulica provocó problemas en el embrague de su McLaren.

A mitad de la vuelta final, el auto quedó detenido y una nube de humo blanco confirmó lo inevitable. Schumacher heredó la victoria mientras Hakkinen observaba impotente cómo se escapaba un triunfo que parecía garantizado. La imagen del bicampeón regresando al parque cerrado sobre el coche de David Coulthard quedó grabada para siempre en la historia de la Fórmula 1.

Mika Hakkinen en el Gran Premio de España de 2001 Mika Hakkinen en el Gran Premio de España de 2001

La primera victoria de Schumacher con Ferrari

Barcelona también fue escenario de uno de los triunfos más importantes de Michael Schumacher. En 1996, bajo una intensa lluvia que convirtió la pista en una trampa constante, el alemán firmó una actuación extraordinaria al volante de Ferrari.

Aquella victoria no fue una más. Muchos especialistas la consideran una de las mejores exhibiciones individuales de su carrera y el primer gran paso de una relación que años más tarde transformaría a Ferrari en la escudería dominante de la Fórmula 1.

El rendimiento de Schumacher fue tan superior al del resto que aquel domingo comenzó a construirse el mito del piloto que terminaría conquistando cinco títulos consecutivos con la escudería italiana.

barcelona 1996 Michael Schumacher logró su primer triunfo con Ferrari un 2 de junio de 1996. Red Bull

La tarde en que Alonso hizo vibrar a toda España

Si existe una victoria especialmente recordada por los aficionados locales, esa es la conseguida por Fernando Alonso en 2006.

Después de años de espera, el asturiano se convirtió en el primer piloto español en ganar el Gran Premio disputado en Barcelona. El éxito desató una celebración multitudinaria y representó uno de los momentos más importantes para el automovilismo español.

Curiosamente, el circuito catalán también guarda otro dato significativo para Alonso: allí consiguió en 2013 la que sigue siendo, hasta hoy, su victoria más reciente en la Fórmula 1.

alonso barcelona 2006 Fernando Alonso consiguió la victoria en el Gran Premio de España 2006 de Fórmula 1. Instagram @f1

El récord de Verstappen en la Fórmula 1

El 15 de mayo de 2016, Barcelona fue testigo de otro acontecimiento histórico. Max Verstappen disputaba su primera carrera con Red Bull Racing tras ser promovido desde Toro Rosso y pocos imaginaban lo que estaba por suceder.

La colisión entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en la primera vuelta alteró por completo el desarrollo de la competencia y abrió una oportunidad inesperada para el joven neerlandés.

Verstappen aprovechó cada circunstancia, resistió la presión de Kimi Räikkönen durante el tramo final y cruzó la meta en primer lugar. Con apenas 18 años y 228 días se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1, un récord que continúa vigente una década después.

Un circuito que sigue escribiendo capítulos inolvidables

Más allá de los nombres y las estadísticas, Barcelona se ganó un lugar privilegiado dentro del calendario por su capacidad para ofrecer carreras que dejan huella. El trazado posee récords compartidos por leyendas como Schumacher y Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri mantiene la vuelta más rápida registrada en el circuito con un tiempo de 1m15.743s logrado en 2025.

Este fin de semana, una nueva generación de pilotos intentará sumar su nombre a la extensa historia del escenario catalán. Lo único seguro es que Barcelona ya demostró durante más de tres décadas que siempre guarda espacio para momentos que terminan formando parte de la memoria colectiva de la Fórmula 1.