La feroz crítica de Fernando Alonso a los nuevos monoplazas de la Fórmula 1: "Desapareció un poco la esencia"

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, se sumó a las críticas contra los nuevos autos de la Máxima y aseguró que "no es lo mismo de antes"

La clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 se desarrolló durante la madrugada argentina del sábado en el Circuito de Suzuka, donde Kimi Antonelli volvió a marcar el ritmo. Al volante de su imparable Mercedes, el joven italiano se quedó con la pole position gracias a un registro de 1:28.778, logrando así su segunda consecutiva.

En el extremo opuesto del clasificador apareció Fernando Alonso, quien atraviesa un arranque de temporada complicado con Aston Martin. El español finalizó en la 21° posición, a casi cinco segundos del líder, evidenciando los serios inconvenientes que sufre el equipo en donde gran parte de estos problemas radican en la unidad de potencia desarrollada por Honda, que no logra ofrecer el rendimiento esperado y condiciona el desempeño del monoplaza, dejándolo sin herramientas para competir en igualdad de condiciones.

El crudo análisis de Fernando Alonso sobre la "nueva" Fórmula 1 Una vez finalizada la actividad en Suzuka, el bicampeón del mundo fue tajante y lanzó duras críticas hacia los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 sumándose así a la creciente polémica que envuelve a esta generación de autos desde su estreno en Australia, con varios pilotos cuestionando tanto su rendimiento como su comportamiento en pista: “Es una nueva F1. Te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga”, inició.

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