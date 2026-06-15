En vivo: con Yamal en el banco, España empata 0-0 ante la debutante Cabo Verde

Por la fecha 1, la Selección de España comienza su camino mundialista frente a la humilde Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por la fecha 1 del Grupo H, la Selección de España, una de las grandes favoritas a quedarse con el título, arranca su camino en el Mundial 2026 y se mide contra la humilde y debutante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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