En vivo: con Yamal en el banco, España empata 0-0 ante la debutante Cabo Verde
Por la fecha 1, la Selección de España comienza su camino mundialista frente a la humilde Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Por la fecha 1 del Grupo H, la Selección de España, una de las grandes favoritas a quedarse con el título, arranca su camino en el Mundial 2026 y se mide contra la humilde y debutante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El minuto a minuto de España - Cabo Verde
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!