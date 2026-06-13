En vivo: con un golazo de Vinicius, Brasil empata 1-1 frente a la difícil Marruecos en su debut en el Mundial

Marruecos ganaba con un golazo de Ismael Saibari, con una definición exquisita por encima de Alisson, pero Vinicius igualó con otro golazo.

Roger Ibañez, lateral de Brasil, disputa el balón con Noussair Mazraoui de Marruecos.

La selección de Brasil empata 1-1 en su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C en un partido que se lleva a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos bajo el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

El primer gol del partido lo convirtió el centrodelantero marroquí Ismael Saibari, con una estupenda definición por arriba ante la salida del arquero brasilero Alisson, al borde del área grande.

El gol de Marruecos para el 1-0 frente a Brasil El golazo de Saibari para Marruecos ante Brasil El golazo de Saibari para Marruecos ante Brasil ESPN En el peor momento de Brasil, cuando el elenco africano hacía méritos para ampliar el marcador, llegando a los 32', Vinicius Jr empató el encuentro con un golazo, hamacándose desde la izquierda y cruzándola al ángulo.

Vinicius empató con un verdadero golazo Vini empató para Brasil ante Marruecos Vini empató para Brasil ante Marruecos ESPN Noticia en construcción.