En vivo: en un duelo clave y directo, Independiente empata 0-0 ante Unión en Santa Fe
El Rojo juega contra el Tatengue en el 15 de abril con el objetivo de volver a meterse en puestos de copas internacionales.
Independiente visita a Union de Santa Fe en el estadio 15 de abril por la 10° fecha del Torneo Clausura. El Rojo, que viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo en Avellaneda, debe volver al triunfo para seguir firme en la lucha por las dos tablas.
Hoy, el equipo de Jadson Viera está sexto en la Zona A con 14 puntos, mientras que en la anual ocupa el 11 lugar con 38 unidades. No obstante, si le gana al Tatengue volvería a meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
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