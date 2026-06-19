En vivo: con un doblete de Cunha, Brasil golea 3-0 a Haití y logra su primera victoria en el Mundial
Con un doblete de Matheus Cunha definió y un tanto de Vinicius, Brasil impone cómodamente a Haití y encamina su clasificación a 16avos de final.
Brasil le gana 3-0 a Haití en su segundo partido en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un encuentro clave por el liderato Grupo C.
Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red.
Brasil abrió la cuenta con suspenso frente a Haití
Matheus Cunha marcó el 2-0 con un zurdazo imparable
Vinicius marcó el tercero para Brasil
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