En vivo: con un doblete de Cunha, Brasil golea 3-0 a Haití y logra su primera victoria en el Mundial

¡¡ASISTENCIA TOP DE VINI Y DOBLETE EN 36 MINUTOS!! Gran pase del crack del Real Madrid para que Matheus Cunha le rompa el arco y marque el 2-0 de Brasil ante Haití.



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