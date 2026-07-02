En vivo: Suiza y Argelia juegan un partido del que puede salir el rival de Argentina en cuartos
Por un lugar en octavos de final, Suiza y Argelia se ven las caras en el BC Place de Vancouver, Canadá, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.
Por los dieciseisavos del Mundial 2026, Suiza y Argelia se enfrentan en el BC Place de Vancouver, Canadá, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. Quien pase, enfrentará en octavos al ganador de Colombia contra Ghana (jugarán el viernes a las 22.30), llave de la que saldría el rival de Argentina en unos hipotéticos cuartos de final.