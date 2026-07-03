En vivo: Suiza vence 2-0 a Argelia en un partido del que puede salir el rival de Argentina en 4tos
Con goles de Embolo al minuto 10 y Ndoye a los 46', Suiza supera a Argelia en Vancouver. El árbitro del encuentro es el argentino Yael Falcón Pérez.
Por los dieciseisavos del Mundial 2026, Suiza y Argelia se enfrentan en el BC Place de Vancouver, Canadá, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. Quien pase, enfrentará en octavos al ganador de Colombia contra Ghana (jugarán el viernes a las 22.30), llave de la que saldría el rival de Argentina en unos hipotéticos cuartos de final.