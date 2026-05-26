En vivo: San Lorenzo iguala 0-0 con Recoleta en busca de asegurarse la clasificación a octavos
Por la última fecha del Grupo D, San Lorenzo recibe a Recoleta en el Nuevo Gasómetro. Un empate le alcanza para avanzar y con un triunfo se asegurará la punta.
Por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo recibe a Recoleta en el Nuevo Gasómetro. Con un empate le alcanza para pasar de fase y con un triunfo se asegurará el primer lugar e ir directo a octavos sin depender de lo que suceda entre Santos y Deportivo Cuenca.