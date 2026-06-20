En vivo: Países Bajos es una aplanadora, se florea y golea 4-1 a Suecia
Tras una gran jugada individual, Antony Elanga definió cruzado y puso el descuento para Suecia que ahora cae por 4-1 ante Países Bajos.
Por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, Países Bajos y Suecia se verán las caras en el NRG Stadium de Houston en un partido de alto vuelo. Los dirigidos por Ronald Koeman debutaron con un atractivo empate por 2-2 ante Japón mientras que los suecos fueron una aplanadora y golearon 5-1 a Túnez.
Con un triunfo, los comandados por Graham Potter se asegurarán la clasificación a los 16vos de final mientras que la Naranja Mecánica necesita sumar de a tres y llegar a la última fecha con chances de quedar como líder de grupo.