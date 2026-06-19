Preocupación en el Mundial: un futbolista de Países Bajos sufrió una conmoción cerebral

La selección de Países Bajos recibió una mala noticia en la antesala de su partido frente a Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 . Quinten Timber no participó del entrenamiento de este viernes y quedó descartado para el compromiso que se disputará en Houston.

El lateral neerlandés sufrió una leve conmoción cerebral durante la práctica del jueves, luego de un choque con uno de sus compañeros. Como consecuencia, el cuerpo médico decidió apartarlo de las actividades y no estará disponible para el encuentro ante el conjunto sueco.

La baja de Timber representa un contratiempo para el entrenador Ronald Koeman, que prepara un partido importante para las aspiraciones de Países Bajos en la fase de grupos .

El conjunto neerlandés viajará a Houston tras completar su última sesión de entrenamiento y buscará recuperarse luego del empate 2-2 frente a Japón en el debut mundialista.

La situación también genera atención por el antecedente familiar de los Timber. Su hermano Jurriën no pudo disputar una Copa del Mundo anterior debido a una lesión, mientras que ahora Quinten deberá observar desde afuera un encuentro clave para el futuro de su selección en el torneo.

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