Presenta:

Deportes

|

Lionel Messi

En vivo: a Messi le atajaron un penal y dio una asistencia en Inter Miami, que cae 4-1 ante Nashville

Messi, que regresó a las canchas esta semana tras el fallecimiento de su padre, falló un penal con el partido 0-1 y luego asistió a Segovia en el 1-1.

MDZ Deportes

Inter Miami enfrenta a Nashville en un duelo en el que, si gana, quedará como único líder de la Conferencia Este.&nbsp;

Inter Miami enfrenta a Nashville en un duelo en el que, si gana, quedará como único líder de la Conferencia Este. 

@InterMiamiCF

Después de su regreso ante León por la Leagues Cup, Lionel Messi ya dejó atrás esa competencia y ahora apunta nuevamente a la MLS. El Diez viajó junto al plantel de Inter Miami rumbo a Nashville, donde este sábado buscará un triunfo que le permita al equipo volver a lo más alto de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina.

El gol de Nashville ante Inter Miami

El penal que le atajaron a Messi

Asistencia de Messi para el empate de Segovia

Nashville llegó al segundo

Surridge marcó el 3-1 para el local

Insólito error del arquero y 4-1 Nashville

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami

Archivado en

Notas Relacionadas