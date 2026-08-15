En vivo: a Messi le atajaron un penal y dio una asistencia en Inter Miami, que cae 4-1 ante Nashville
Messi, que regresó a las canchas esta semana tras el fallecimiento de su padre, falló un penal con el partido 0-1 y luego asistió a Segovia en el 1-1.
Después de su regreso ante León por la Leagues Cup, Lionel Messi ya dejó atrás esa competencia y ahora apunta nuevamente a la MLS. El Diez viajó junto al plantel de Inter Miami rumbo a Nashville, donde este sábado buscará un triunfo que le permita al equipo volver a lo más alto de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina.
El gol de Nashville ante Inter Miami
El penal que le atajaron a Messi
Asistencia de Messi para el empate de Segovia
Nashville llegó al segundo
Surridge marcó el 3-1 para el local
Insólito error del arquero y 4-1 Nashville
Noticia en construcción.