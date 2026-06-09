En vivo: con Messi en el banco, Argentina enfrenta a Islandia en el último amistoso antes del Mundial

La Selección argentina afrontará esta noche desde las 22 ante Islandia su última prueba antes del Mundial, en un partido que Scaloni utilizará para terminar de evaluar futbolistas, cargas físicas y posibles variantes de cara al estreno mundialista. Tras el intenso diluvio que azotó a la localidad de Auburn, Alabama, y que encendió las alarmas en la previa, el partido se disputará en el Jordan-Hare Stadium.