En vivo: la Paraguay de Alfaro da el batacazo y le gana 1-0 a Alemania en 16avos de final
Con un cabezazo de Julio Enciso sobre el final del PT, Paraguay hace historia y está eliminando a Alemania del Mundial 2026.
Alemania y Paraguay chocan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección de Gustavo Alfaro se clasificó entre los mejores terceros y se ilusiona con dar el batacazo. Los germanos, por su parte, fueron líderes de su zona pero vienen de recibir un cachetazo en la última fecha cayendo 1-2 ante Ecuador.
El partido, que promete y mucho, se juega desde las 17:30 (hora argentina) en el Gillette Stadium de Boston. El ganador de esta llave enfrentará en octavos a Francia o Suecia, que se verán las caras este martes.