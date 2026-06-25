En vivo: Japón y Suecia igualan 0-0 en un duelo decisivo por el pase a 16avos del Mundial
En el AT&T Stadium, Japón y Suecia juegan un mano a mano para ver quién clasifica de manera directa en el Grupo F.
Japón o Suecia, uno de las obtendrá el pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección nipona tiene 4 puntos, los mismos que Países Bajos -juega vs. Túnez en simultáneo-, pero apenas una unidad lo separa de un combinado sueco que debe ganar para quedarse con una de las plazas directas del Grupo F.
El minuto a minuto de Japón - Suecia
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