En vivo: Japón se impone por 2-0 sobre Túnez en el partido N° 1.000 de la historia de los Mundiales

Con un tanto tempranero de Kamada al minuto 4 y un golazo de Ueda a los 31', Japón supera con autoridad Túnez en el Estadio BBVA de Guadalupe.

En el partido N° 1.000 de la historia de la Copa del Mundo, Japón, una de las candidatas a ser la sorpresa del torneo, enfrenta en el Estadio BBVA de Guadalupe a Túnez, que cambió de DT en pleno torneo y quedará eliminado del Mundial 2026 si vuelve a perder. Por el Grupo F, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia.

El gol de Kamada para el 1-0 de Japón DSports El golazo de Ueda para el 2-0 de Japón ¡¡GOLAZO DE JAPÓN PARA AMPLIAR LA VENTAJA!!



Ueda se hizo el espacio y sacó un TREMENDO derechazo para el 2-0 sobre Túnez. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zBYsWQwNdS — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026 El minuto a minuto de Túnez - Japón Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.