En vivo: Japón se impone por 2-0 sobre Túnez en el partido N° 1.000 de la historia de los Mundiales
Con un tanto tempranero de Kamada al minuto 4 y un golazo de Ueda a los 31', Japón supera con autoridad Túnez en el Estadio BBVA de Guadalupe.
En el partido N° 1.000 de la historia de la Copa del Mundo, Japón, una de las candidatas a ser la sorpresa del torneo, enfrenta en el Estadio BBVA de Guadalupe a Túnez, que cambió de DT en pleno torneo y quedará eliminado del Mundial 2026 si vuelve a perder. Por el Grupo F, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia.
El gol de Kamada para el 1-0 de Japón
El golazo de Ueda para el 2-0 de Japón
El minuto a minuto de Túnez - Japón
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