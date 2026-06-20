Japón busca dar otro paso y se mide ante Túnez en el partido 1.000 de los Mundiales: hora, TV y streaming

Japón y Túnez protagonizarán un encuentro histórico en Monterrey que puede resultar clave para el futuro de ambos en el Grupo F.

La Copa Mundial de la FIFA alcanzará la cifra de 1000 partidos con el duelo entre Japón y Túnez.

Japón y Túnez se enfrentarán este sábado en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey, en México, y además tendrá un condimento especial: será el partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu llega con buenas sensaciones tras igualar 2-2 frente a Países Bajos en un partido vibrante. Sin embargo, el entrenador japonés aseguró que su equipo no quedó conforme con el resultado y que el objetivo es quedarse con los tres puntos para encaminar la clasificación a los octavos de final.

Japón viene de empatar 2-2 frente a Países Bajos en el debut. EFE Del otro lado estará Túnez, que atraviesa un momento complejo luego de sufrir una dura goleada por 5-1 ante Suecia en el debut. Tras esa derrota, la federación decidió un cambio de rumbo y contrató al experimentado francés Hervé Renard, quien tendrá su estreno oficial al frente del seleccionado africano.

Moriyasu reconoció que espera un rival diferente al que cayó en la primera jornada. El DT japonés destacó la calidad individual de los tunecinos y advirtió que el nuevo entrenador buscará imprimirle otra energía a un equipo obligado a reaccionar para mantener sus chances de avanzar de ronda.

Además del desafío futbolístico, ambos equipos deberán lidiar con las altas temperaturas de Monterrey. Japón ya tomó recaudos durante la preparación y confía en que sus jugadores podrán adaptarse a un contexto muy distinto al que encontraron en Dallas durante el estreno mundialista.