En vivo: Independiente recibe a Defensa y Justicia en un cotejo importante para la clasificación a playoffs

Independiente recibirá este sábado a Defensa y Justicia , por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Pablo Echavarría.