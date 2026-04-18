En vivo: Independiente lo dio vuelta y le gana 2-1 a Defensa en un duelo clave para la clasificación

Con goles de penal de Aaron Molinas, para Defensa y Justicia, y de Gabriel Ávalos, para Independiente, empatan en un duelo clave por el boleto a los playoffs.

Maximiliano Gutiérrez marcó el 2-1 para Independiente ante Defensa y Justicia y lo festeja con todo.

Independiente derrota 2-1 a Defensa y Justicia, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en un duelo importantísimo para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Tras recurrir al VAR, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Defensa y Justicia al observar una clara mano de Kevin Lomónaco al interceptar un remate de Alan Coria.

De penal, el mediocampista Aaron Molinas marcó el 1-0 para la visita con un remate cruzado a la derecha ante el vuelo del arquero Rodrigo Rey a la izquierda.

Molinas abrió la cuenta para Defensa y Justicia Embed ¡UN REMATE POTENTE! Aaron Molinas no falló y puso el 1-0 de Defensa vs. Independiente.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/d3hU8OpJCI — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2026 Unos minutos después, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Independiente tras observar una infracción de Ayrton Portillo sobre el chileno Maximiliano Gutiérrez al ingresar al área.

Con un sutil remate a la derecha del arquero uruguayo Christopher Fiermarin, el paraguayo Gabriel Ávalos marcó el empate para Independiente a los 15 minutos del primer tiempo.