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En vivo: Independiente le gana 2-0 a San Lorenzo en un clásico que define el pase a playoffs

Independiente le gana a San Lorenzo con goles de Abaldo y Gutiérrez en un derbi en el que ambos se juegan la clasificación a octavos de final.

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Independiente festeja el 1-0 convertido por Matías Abaldo en el Nuevo Gasómetro.&nbsp;

Independiente festeja el 1-0 convertido por Matías Abaldo en el Nuevo Gasómetro. 

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San Lorenzo vence 2-0 a Independiente, por la novena fecha del Torneo Apertura, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs.

Independiente se puso en ventaja en el Nuevo Gasómetro

Gol de Abaldo para el 1-0 de Independiente Vs San Lorenzo

Gol de Abaldo para el 1-0 de Independiente vs San Lorenzo.

El delantero uruguayo Matías Abaldo marcó el 1-0 de Independiente ante San Lorenzo a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un gran pivoteo del paraguayo Gabriel Ávalos, el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez desbordó por la derecha y metió el buscapié al segundo palo para el ex Gimnasia La Plata que definió y marcó el 1-0.

Gutiérrez estiró la cuenta para el Rojo ante San Lorenzo

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Noticia en construcción.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Independiente

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