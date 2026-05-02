En vivo: Independiente le gana 2-0 a San Lorenzo en un clásico que define el pase a playoffs
Independiente le gana a San Lorenzo con goles de Abaldo y Gutiérrez en un derbi en el que ambos se juegan la clasificación a octavos de final.
San Lorenzo vence 2-0 a Independiente, por la novena fecha del Torneo Apertura, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs.
Independiente se puso en ventaja en el Nuevo Gasómetro
El delantero uruguayo Matías Abaldo marcó el 1-0 de Independiente ante San Lorenzo a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un gran pivoteo del paraguayo Gabriel Ávalos, el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez desbordó por la derecha y metió el buscapié al segundo palo para el ex Gimnasia La Plata que definió y marcó el 1-0.
Gutiérrez estiró la cuenta para el Rojo ante San Lorenzo
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