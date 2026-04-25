En vivo: con goles de Galoppo y Colidio, River supera 2-1 a Aldosivi
River gana en el Monumental por los tantos de Galoppo al minuto 39 y Colidio a los 83'. Tomás Fernández había marcado el empate parcial para Aldosivi a los 72'.
Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate quiere olvidar rápidamente la caída en el Superclásico y, ya clasificado a los playoffs, busca un triunfo ante Aldosivi en el Monumental que le permita asegurarse los primeros puestos.