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En vivo: con goles de Galoppo y Colidio, River supera 2-1 a Aldosivi

River gana en el Monumental por los tantos de Galoppo al minuto 39 y Colidio a los 83'. Tomás Fernández había marcado el empate parcial para Aldosivi a los 72'.

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River enfrenta a Aldosivi en el Monumental.

River enfrenta a Aldosivi en el Monumental.

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Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate quiere olvidar rápidamente la caída en el Superclásico y, ya clasificado a los playoffs, busca un triunfo ante Aldosivi en el Monumental que le permita asegurarse los primeros puestos.

El gol de Galoppo para el 1-0 de River

El gol de Galoppo para el 1-0 de River

El gol de Fernández para el empate de Aldosivi

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El gol de Colidio para el 2-1 de River

El gol de Colidio para el 2-1 de River

El minuto a minuto de River - Aldosivi

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