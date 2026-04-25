En la previa de los playoffs, los tres futbolistas de River que están al borde de la suspensión

Con el boleto a los playoffs ya en el bolsillo, River Plate afronta el tramo final de la fase regular del Torneo Apertura con un nuevo desafío: evitar bajas sensibles por suspensión . A dos fechas del cierre , tres futbolistas del plantel están al borde de la quinta amarilla, lo que los dejaría fuera del partido de octavos si no logran “limpiarse” a tiempo.

La situación obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones estratégicas en un calendario exigente. El equipo no solo busca terminar lo más alto posible en la Zona B para definir instancias como local, sino también llegar completo a la etapa eliminatoria, donde cada detalle puede resultar determinante.

En ese contexto, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña son los jugadores que acumulan cuatro amonestaciones. Con una más, recibirán una fecha de suspensión. El reglamento establece que las tarjetas se limpian al inicio de los playoffs, pero si un futbolista alcanza el límite en la última jornada de la fase regular, deberá cumplir la sanción en los octavos de final.

Ante este escenario, River tiene dos caminos posibles. Uno es forzar la amonestación en el próximo partido, lo que implicaría que los jugadores se pierdan el siguiente encuentro pero lleguen sin riesgo a los cruces. La otra opción es preservarlos y evitar que sumen minutos en el cierre, minimizando la posibilidad de una quinta amarilla.

La decisión no es menor, ya que cada punto en juego puede influir en la posición final dentro del grupo. Terminar más arriba significaría definir más partidos en el estadio Monumental, un factor que suele inclinar la balanza en instancias decisivas.

Un calendario ajustado

El análisis de las tarjetas se suma a una agenda cargada. River deberá afrontar cuatro compromisos en apenas dos semanas, entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Este contexto obliga a administrar energías, rotar el plantel y evitar riesgos innecesarios.

Además de los duelos por el Apertura, el equipo tendrá compromisos internacionales con viajes largos, lo que incrementa la exigencia física y reduce los márgenes de recuperación. Más allá de las precauciones, River mantiene metas claras: consolidarse en la parte alta de la tabla y seguir sumando en la tabla anual. Actualmente se ubica en los puestos de protagonismo dentro de su zona y busca sostener ese rendimiento en la recta final.

En paralelo, el entrenador también deberá gestionar el aspecto anímico de un plantel que viene de un golpe reciente en el Superclásico.