En vivo: Godoy Cruz pierde ante Los Andes 1 a 0
El ex Independiente Rivadavia Mauricio Asenjo marcó el gol del equipo de Lomas de Zamora. Martín Pino erró un penal para el Expreso.
Godoy Cruz Antonio Tomba pierde ante Los Andes 1 a 0 con el tanto de Mauricio Asenjo. El partido es parejo, pero el dueño de casa golepó en el momento justo para ponerse en ventaja.
En pocas palabras
- Godoy Cruz busca su primera victoria de visitante: El equipo mendocino, que aún no ganó fuera de casa en la temporada, enfrenta a Los Andes en un duelo clave.
- Racha negativa a romper: Godoy Cruz necesita regularidad y una victoria como visitante para poder escalar posiciones en el torneo.
- Gol de Asenjo para Los Andes: El ex Independiente Rivadavia, Mauricio Asenjo, anotó el gol que pone en ventaja al equipo de Lomas de Zamora.
Resumen generado por Thinkindot AI