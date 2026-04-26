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En vivo: Godoy Cruz empata 0-0 en su visita a Colón en Santa Fe

Godoy Cruz juega este domingo a las 19 en el Brigadier López ante Colón, en un cruce directo para seguir prendido arriba en la Primera Nacional.

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Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá un complicado encuentro en Santa Fe ante el principal candidato al ascenso.

Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá un complicado encuentro en Santa Fe ante el principal candidato al ascenso.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Godoy Cruz visitará esta tarde a Colón de Santa Fe por la fecha 11 de la Primera Nacional, en un cruce que empieza a tomar peso en la pelea por el ascenso. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Brigadier Estanislao López, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión en vivo de LPF Play.

El equipo de Mariano Toedtli llega con altibajos: tras un arranque flojo logró levantar con dos triunfos seguidos, pero volvió a frenarse y acumula dos encuentros sin ganar. Hoy está quinto con 14 puntos, a tres de la cima, por lo que un triunfo lo dejaría a la par del Sabalero. Enfrente tendrá a un Colón fuerte en casa, invicto como local y que, pese a haber perdido con Morón en la última fecha, sigue prendido en lo más alto.

El minuto a minuto de Colón vs Godoy Cruz

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