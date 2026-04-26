En vivo: Godoy Cruz empata 0-0 en su visita a Colón en Santa Fe
Godoy Cruz juega este domingo a las 19 en el Brigadier López ante Colón, en un cruce directo para seguir prendido arriba en la Primera Nacional.
Godoy Cruz visitará esta tarde a Colón de Santa Fe por la fecha 11 de la Primera Nacional, en un cruce que empieza a tomar peso en la pelea por el ascenso. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Brigadier Estanislao López, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión en vivo de LPF Play.
El equipo de Mariano Toedtli llega con altibajos: tras un arranque flojo logró levantar con dos triunfos seguidos, pero volvió a frenarse y acumula dos encuentros sin ganar. Hoy está quinto con 14 puntos, a tres de la cima, por lo que un triunfo lo dejaría a la par del Sabalero. Enfrente tendrá a un Colón fuerte en casa, invicto como local y que, pese a haber perdido con Morón en la última fecha, sigue prendido en lo más alto.