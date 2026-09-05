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Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En vivo: Gimnasia y Esgrima juega un partidazo, pero cae 2-1 ante Boca en el Legrotaglie

Por al fecha 8 del Clausura, Boca gana con goles de Velasco al minuto 17 y Zenón a los 38. Sabatini había marcado la igualdad parcial para Gimnasia a los 19'.

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Gimnasia recibe a Boca en el Legrotaglie.

Gimnasia recibe a Boca en el Legrotaglie.

Maru Mena / MDZ

Gimnasia y Esgrima de Mendoza quiere estirar su buen momento y mantenerse en la punta de la Zona A. Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, va en busca de su cuarto triunfo consecutivo y recibe a Boca Juniors en el Víctor Legrotaglie.

El golazo de Velasco para el 1-0 de Boca

El golazo de Alan Velasco a Gimnasia de Mendoza.

El gol de Sabatini para el 1-1 de Gimnasia

El gol de Zenón para el 2-1 de Boca

El gol de Kevin Zenón para el 2-1 de Boca.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima de Mendoza - Boca Juniors

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