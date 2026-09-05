En vivo: Gimnasia y Esgrima juega un partidazo, pero cae 2-1 ante Boca en el Legrotaglie
Por al fecha 8 del Clausura, Boca gana con goles de Velasco al minuto 17 y Zenón a los 38. Sabatini había marcado la igualdad parcial para Gimnasia a los 19'.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza quiere estirar su buen momento y mantenerse en la punta de la Zona A. Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, va en busca de su cuarto triunfo consecutivo y recibe a Boca Juniors en el Víctor Legrotaglie.