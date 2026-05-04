En vivo: Gimnasia lo dio vuelta, le gana 2-1 Defensa y Justicia en el Legrotaglie y lo deja sin playoffs
Defensa y Justicia se puso en ventaja y se metía en los playoffs, pero Gimnasia lo dio vuelta y el Halcón se está quedando sin clasificación.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrota 2-1 a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie, en el duelo pendiente de la fecha 9 del Torneo. Más allá de no tener chances de avanzar a los octavos de final, el encuentro aparece como una oportunidad para terminar el semestre con otra imagen y sumar puntos clave pensando en lo que viene.
Gimnasia salió decidido a manejar el partido desde el inicio, con Fernández como eje y Lencioni activo en todo el frente de ataque. El Lobo tuvo la posesión y recuperó rápido, mientras intentaba lastimar con pelotas paradas ante una visita que cortaba el juego con faltas constantes.
En ese contexto, Armoa recibió un golpe que lo obligó a salir minutos después. Y cuando Defensa y Justicia menos proponía, llegó el golpe: a los 12 minutos, Portillo apareció solo tras una pelota cruzada y aprovechó una distracción defensiva para poner el 1-0.
Defensa y Justicia se puso en ventaja con un gol de Portillo
El local reaccionó rápido, volvió a tomar el control del juego y buscó el empate. El ingreso de Cingolani le dio más dinámica al ataque y profundizó la presión sobre el rival.
La igualdad llegó tras otra pelota parada: Lencioni metió un centro preciso, Mondino cabeceó al palo y, en el rebote, Muñoz apareció para empujarla y marcar el 1-1, reflejando lo que pasaba en la cancha.
Ezequiel Muñoz estampó el empate para Gimnasia
El cierre del primer tiempo bajó la intensidad: Gimnasia dejó de presionar con desesperación y Defensa empezó a manejar mejor el trámite. En el arranque del complemento hubo cambios en ambos equipos, pero el partido siguió trabado, con poco ritmo, muchas faltas y escasas situaciones.
La más clara llegó a los 15, cuando Molinas armó una gran jugada y asistió a González, que exigió a Rigamonti. Con el correr de los minutos, Defensa creció y se adueñó de la pelota, aunque Gimnasia encontró la diferencia sobre el final: Sabatini metió una asistencia precisa y Cingolani definió junto al palo para el 2-1.
Cingolani convirtió el 2-1 de Gimnasia
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