En vivo: Franco Colapinto vuelve a salir a pista ante más de 500 mil personas
Luego de girar en el Mercedes de Fangio, Franco Colapinto se prepara para su última salida a bordo del Alpine-Lotus ante más de 500 mil personas.
Luego de girar en el Mercedes de Fangio, Franco Colapinto se prepara para su última salida a bordo del Alpine-Lotus ante más de 500 mil personas.
El Road Show de Franco Colapinto revoluciona el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reúne a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino ya salió a dar su primera vuelta a bordo del Alpine-Lotus y desató la locura de todos los fanáticos presentes allí.
La jornada genera una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transforma la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.
Además, quienes no puedan asistir al evento tienen la posibilidad de seguir todos los detalles desde sus casas, ya que la exhibición se transmite por TV y también lo podes seguir en vivo por MDZ.
Esta gente es realmente increíble!— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 26, 2026
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This support is really incredible! pic.twitter.com/U0JL2vwnk9
La mítica Flecha de Plata, bajo la conducción de Franco Colapinto: emocionante homenaje a Fangio en Buenos Aires.Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/Q2ppt5FnxY— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
Mercedes, de la mano de Juan Manuel Fangio, volvió a ganar en la Fórmula 1 después de más de medio siglo.
¡Histórica imagen en Buenos Aires, con Colapinto y SU multitud!Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/0mLJqJHHXC— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
El piloto argentino quema el caucho de los neumáticos mientras acelera el motor V8 del Lotus 2012. Al final de cada tramo de la pista montada sobre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, hace girar el Alpine marcando el asfalto.
¡DONAS de Franco Colapinto en Buenos Aires y la locura es TOTAL! Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/TnTH3iSp1j— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
Estamos encendidos El E20 está listo para las calles de Buenos Aires_Feeling fired up The E20 is ready for the streets of Buenos Aires pic.twitter.com/MDNwm3uo9A— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 26, 2026
FRANCO COLAPINTO ACELERANDO EN BUENOS AIRES. HISTORIA.Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/WlinJxjIOV— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
[AHORA] En el VIP del "Road Show", Colapinto saludó a su abuela. @ColapintoFiles https://t.co/WeMTR13T4x pic.twitter.com/LYmBH1oCjF— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 26, 2026
¡RUGE EL ALPINE DE FRANCO! El auto que usará Colapinto para el Road Show, se pone a punto para dar el espectáculo. Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/sPNDVPk6g9— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026
¿Tendremos encuentro entre LEO MESSI y FRANCO COLAPINTO en Miami?Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wtNfZhlXJl— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
¡APARECIÓ COLAPINTO Y DELIRÓ LA GENTE EN BUENOS AIRES!Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/pUZ7oc9Z5c— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
"FRANCO VA A SER CAMPEÓN: OS LO DIGO AHORA"Espectaculares palabras de Maria Catarineu para ColapintoColapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/5FRwrKa2aM— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
Espectacular: en pleno vivo de #SportsCenter ya sonó el Lotus E20 de fondo... Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/RW1NCpqSQj— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
Todo está listo para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el piloto argentino realizará cuatro salidas a pista sobre un circuito callejero de 3,5 kilómetros montado en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo. La gran atracción será verlo al volante de un monoplaza de Fórmula 1 con motor V8.
La primera aparición será a las 12.45, cuando manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, el mismo modelo que utilizaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El trazado irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.
A las 14.30 llegará uno de los momentos más emotivos del día, cuando Colapinto se suba al legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó a Juan Manuel Fangio en la Máxima. Luego, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus en su última salida con el Fórmula 1.
El cierre será a las 15.55, ya sin el monoplaza, cuando recorrerá el circuito en un bus descapotable para saludar al público. Cada pasada con el F1 tendrá una duración aproximada de 20 minutos, incluyendo recorridos a alta velocidad y las clásicas “donas” en los principales vértices del trazado.
Road Show
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