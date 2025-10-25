En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de México

Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el primer sector del trazado y se le eliminó la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q1 y largará P20.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de México. Foto: @Alpine

A pesar de que no tuvo un gran comienzo este sábado, ya que finalizó P19 en la FP3, Franco Colapinto buscará tener el ritmo del viernes en su A525 para conseguir un buen resultado en la clasificación del Gran Premio de México. A partir de las 18:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine sale al Autódromo Hermanos Rodríguez en busca de tener una buena performance y salir lo más adelante posible en la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de México Colapinto tuvo un error en el final del sector 1, quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20° Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el primer sector del trazado y se le eliminó la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q1 y largará en el puesto 20° en la carrera del domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982196352802075041&partner=&hide_thread=false Franco se pasó y quedó eliminado en Q1 de México: mucha bronca para Colapinto.



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KFatytNFtk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2025 Colapinto mejoró su tiempo y aún tendrá la oportunidad de marcar una vuelta más para meterse en Q2 El argentino firmó un registro de 1:17.670, 40 milésimas más lento que su compañero de equipo Pierre Gasly. Deberá volver a salir a pista para meterse en la Q2.

Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:18.392 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.