En vivo: Franco Colapinto fue a boxes y se ubica en el puesto 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto tiene una nueva prueba de fuego. El piloto de Alpine , que no tuvo su mejor sábado tras sufrir un fuerte choque en la clasificación , buscará dejar atrás todo lo sucedido e intentará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán (sale desde el puesto 16°).

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos medios por duras y cayó al puesto 19°.

El tetracampeón del mundo tuvo una excelente largada y durante las primeras 10 vueltas de la carrera mantuvo el liderato a placer. Ahora ya le saco 2.5 segundos a Carlos Sainz, el segundo.

¡SE LARGÓ! Inicio de carrera limpia en Bakú, con Verstappen al frente. #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pVQtHgqKch

El pilarense sigue brillando en Baku y en la reanudación de la carrera tras el Safety Car, superó al canadiense de Aston Martin y ahora se ubica en la posición 13°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969722524939493558&partner=&hide_thread=false VAMOS FRANCO! That’s another place gained



He closes out the restart in P13. Up next: STR. pic.twitter.com/R9Esc7WH1M — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025

Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica P14

El piloto argentino superó a Oliver Bearman en la primera curva del circuito callejero de Baku y también aprovechó el abandono de Piastri para subir dos posiciones y mantenerse en el puesto 14°.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Choque de Oscar Piastri y el campeonato de pilotos se pone al rojo vivo

En la primera vuelta, el líder del campeonato mundial de pilotos, perdió el control de su monoplaza, siguió de largo y chocó contra las barreras de contención. De esta manera, uno de los grandes candidatos a la victoria se queda afuera del GP de Azerbaiyán.