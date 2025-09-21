En vivo: Franco Colapinto fue a boxes y se ubica en el puesto 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán
Franco Colapinto fue a los pits a cambiar su sets de neumáticos y cayó hasta el fondo de la parrilla en la carrera en Baku.
Franco Colapinto tiene una nueva prueba de fuego. El piloto de Alpine, que no tuvo su mejor sábado tras sufrir un fuerte choque en la clasificación, buscará dejar atrás todo lo sucedido e intentará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán (sale desde el puesto 16°).
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Colapinto ingresó a boxes y quedó 19°
El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos medios por duras y cayó al puesto 19°.
Max Verstappen lidera a placer el GP de Azerbaiyán
El tetracampeón del mundo tuvo una excelente largada y durante las primeras 10 vueltas de la carrera mantuvo el liderato a placer. Ahora ya le saco 2.5 segundos a Carlos Sainz, el segundo.
Colapinto subió un puesto al superar a Lance Stroll: P13
El pilarense sigue brillando en Baku y en la reanudación de la carrera tras el Safety Car, superó al canadiense de Aston Martin y ahora se ubica en la posición 13°.
Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica P14
El piloto argentino superó a Oliver Bearman en la primera curva del circuito callejero de Baku y también aprovechó el abandono de Piastri para subir dos posiciones y mantenerse en el puesto 14°.
Choque de Oscar Piastri y el campeonato de pilotos se pone al rojo vivo
En la primera vuelta, el líder del campeonato mundial de pilotos, perdió el control de su monoplaza, siguió de largo y chocó contra las barreras de contención. De esta manera, uno de los grandes candidatos a la victoria se queda afuera del GP de Azerbaiyán.