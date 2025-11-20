Presenta:

En vivo: Francisco Cerúndolo va por el triunfo de Argentina, pero perdió el primer set ante Zverev

Tras la victoria de Etcheverry, Francisco Cerúndolo va por el segundo punto frente a Alemania. En el primer parcial, cayó 6-4 frente a Zverev.

Francisco Cerúndolo enfrenta a Zverev por los cuartos de la Copa Davis.

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina enfrenta a Alemania. Tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff, Francisco Cerúndolo se mide ante Alexander Zverev. Si gana, le dará la victoria al equipo nacional y le permitirá avanzar a semifinales contra España.

El primer set fue para Zverev

En 33 minutos, Zverev se quedó con el primer set al imponerse por 6-4.

