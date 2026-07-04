En vivo: Francia le gana 1-0 a la Paraguay de Alfaro por un penal de Mbappé vía VAR
Al minuto 69, Kilyan Mbappé convirtió desde los doce pasos en un partido que se le estaba haciendo cuesta arriba a Francia.
Paraguay y Gustavo Alfaro quieren cazar otra utopía imposible en el Mundial 2026. Después del épico triunfo por penales ante Alemania, la selección guaraní afronta un durísimo cruce de octavos de final la temible Francia en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.
En cuartos espera Marruecos, que más temprano eliminó a Canadá (el primer anfitrión en quedar afuera del torneo) con un sólido 3-0.