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En vivo: Francia le gana 1-0 a la Paraguay de Alfaro por un penal de Mbappé vía VAR

Al minuto 69, Kilyan Mbappé convirtió desde los doce pasos en un partido que se le estaba haciendo cuesta arriba a Francia.

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Con un penal bien ejecutado, Kylian Mbappé le da la victoria a Francia ante Paraguay por los octavos del Mundial 2026.

Con un penal bien ejecutado, Kylian Mbappé le da la victoria a Francia ante Paraguay por los octavos del Mundial 2026.

EFE

Paraguay y Gustavo Alfaro quieren cazar otra utopía imposible en el Mundial 2026. Después del épico triunfo por penales ante Alemania, la selección guaraní afronta un durísimo cruce de octavos de final la temible Francia en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

En cuartos espera Marruecos, que más temprano eliminó a Canadá (el primer anfitrión en quedar afuera del torneo) con un sólido 3-0.

Mbappe engañó a Orlando Gill y marcó el 1-0 para Francia de penal

Kilyan Mbappé, de penal, convirtió el 1-0 de Francia vs. Paraguay.

El minuto a minuto de Paraguay - Francia

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