En vivo: Escocia aprovecha la superioridad y le gana 1-0 a Haití en el debut por el Grupo C
La Selección de Haití vuelve a jugar un Mundial luego de 52 años, mientras que Escocia hace lo propio después de una espera de casi tres décadas.
Por el Grupo C, en el cual Brasil y Marruecos parten como los grandes favoritos, Haití y Escocia juegan su primer partido del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston. Tanto la selección caribeña como la británica buscan un triunfo que los ilusione con alcanzar los 16avos. de final.