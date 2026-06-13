Beccacece apunta a hacer historia con Ecuador: "Aprendimos..."

El argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, recordó la eliminación en Qatar 2022 y aseguró que su equipo está preparado para hacer historia.

En la previa del debut de Ecuador en el Mundial 2026, su seleccionador, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró que su equipo aprendió de la dolorosa eliminación sufrida en Qatar 2022 y afirmó que llegan con la confianza necesaria para intentar hacer historia en la cita mundialista.

"Han aprendido de lo que significa el dolor de una eliminación y obviamente uno siempre toma nota de lo que no quiere que vuelva a suceder", sostuvo Beccacece durante una conferencia de prensa realizada tras la llegada del plantel a Filadelfia. Cabe resaltar que la Tri enfrentará este domingo a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la primera fecha de la fase de grupos.

En ese marco, el exentrenador de Defensa y Justicia y Racing recordó que Ecuador quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar luego de caer ante Senegal en el último partido de la zona. Por eso, advirtió que Costa de Marfil exigirá al máximo a sus dirigidos. "Este rival va a demandar igual o más que Senegal", señaló al referirse al conjunto africano, al que definió como un equipo joven y con una importante calidad individual.

El buen presente de Ecuador Más allá de la dificultad del estreno, Ecuador llega al Mundial atravesando uno de los mejores momentos de los últimos años. El seleccionado acumula un invicto de 19 partidos que comenzó en septiembre de 2024 y que alimenta la ilusión de sus hinchas.

"Eso nos trajo hasta acá y es un punto de fuerza, pero a partir de mañana eso no cuenta, ni suma ni resta. Lo que sí nos permitió es tener de dónde agarrarnos para darle continuidad. El gran desafío es ver si podemos seguir mostrando esa continuidad", explicó el rosarino.