En vivo: en el debut de Hoyos, el Inter Miami de Messi empata 0-0 en su visita a Colorado Rapids
El equipo de Guillermo Hoyos no pasa del cero en su visita ante Colorado Rapids. Lionel Messi es capitán y titular en el Inter Miami.
Tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, el Inter Miami vuelve al ruedo por la MLS cuando visite este sábado a las 17:30 (hora de Argentina) al Colorado Rapids. Este partido marcará el debut de Guillermo Hoyos como entrenador del equipo que capitanea Lionel Messi y que será importante para reencontrarse con la victoria tras dos empates al hilo.