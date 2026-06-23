En vivo: Colombia, que busca seguir con puntaje ideal, empata 0-0 con RD Congo

Colombia enfrenta a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 . El partido se juega desde las 23 (hora argentina) en el Estadio Akron de Guadalajara, en México.

La selección de Néstor Lorenzo viene de vencer por 3-1 a Uzbekistán y se ilusiona con la posibilidad de ganar la zona. Por su lado, los congoleños sorprendieron en su debut absoluto en la Copa del Mundo al rescatar un inesperado 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.