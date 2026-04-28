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En vivo: Boca, que juega con uno menos, pierde ante Cruzeiro en Brasil

Adam Bareiro vio la doble amarilla sobre el final del primer tiempo y Cruzeiro salió con todo al complemento: Jorge Villarreal puso el 1-0 al minuto 83.

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Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores 2026.

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores 2026.

FotoBaires

Boca Juniors visita a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Claudio Úbeda, que no conoce la derrota hace 14 partidos, es puntero con 6 puntos -tres más que el club brasileño- y, en caso de ganar, dejaría el camino allanado para obtener el boleto a octavos de final.

Adam Bareiro se fue expulsado por dos agresiones y dejó a Boca con diez

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El minuto a minuto de Cruzeiro-Boca

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