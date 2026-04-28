En vivo: Boca, que juega con uno menos, pierde ante Cruzeiro en Brasil
Adam Bareiro vio la doble amarilla sobre el final del primer tiempo y Cruzeiro salió con todo al complemento: Jorge Villarreal puso el 1-0 al minuto 83.
Boca Juniors visita a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Claudio Úbeda, que no conoce la derrota hace 14 partidos, es puntero con 6 puntos -tres más que el club brasileño- y, en caso de ganar, dejaría el camino allanado para obtener el boleto a octavos de final.