En vivo: Bélgica empata 0-0 en su debut en el Mundial 2026 frente a Egipto
Por la fecha 1, la Selección de Bélgica se mide contra la Egipto de Mohamed Salah en el Lumen Field de Seattle.
Por la fecha 1 del Grupo G, la Selección de Bélgica hace su debut en el Mundial 2026 frente a la Egipto de Mohamed Salah en el Lumen Field de Seattle. Por esta misma zona, jugarán a las 22.00 Irán y la Nueva Zelanda de Tim Payne.
El minuto a minuto de Bélgica - Egipto
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MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
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